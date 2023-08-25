Губернатор Андрей Травников обсудил с молодыми российскими учеными трансфер технологий. Фото: Правительство НСО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который также является председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука», обсудил с молодыми учёными России региональный опыт внедрения разработок и технологий в реальный сектор экономики. Встреча состоялась на площадке Международного форума «Технопром-2023».

— Мы видим активность и интерес к развитию науки, инноватики, образования, инфраструктуры по участию субъектов России в дорогостоящих проектах – кампусы мирового уровня, лаборатории. Уже в 72 регионах появились заместители губернаторов по научно-техническому развитию. Пока никто еще не повторил уникальное решение Новосибирской области по созданию отдельного министерства по науке и инновационному развитию, но во многих субъектах блок науки уже оформляется и усиливается, — подчеркнул Андрей Травников.

В этом году был проведен очередной опрос регионов об их опыте внедрения технологий и разработок в реальный сектор. Есть интересные примеры: так, опыт Кемеровской области по финансированию молодёжных лабораторий уже используется в Новосибирске. Ученые из Новосибирской области, Кемеровской области и Красноярского края поделились своим опытом передачи технологий.

Подводя итоги, Андрей Травников предложил молодым учёным озвучить и другие актуальные вопросы, которые важно заявить на Технопроме-2024.

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