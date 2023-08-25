Одни малыши играют, другие не отходят от мамы: у тамаринов из Новосибирского зоопарка родились малыши

У тамаринов в семье пополнение. Фото: Владимир ГАБОВ

В Новосибирском зоопарке в семьях тамаринов родились малыши. Некоторые появились на свет недавно, а другие уже подросли и начали осваивать вольер.

Потомством обзавелись сразу три семьи крох-приматов. Детеныши золотистых львиных тамаринов цепляются за ветки, которые им занесли в вольер, и жутко любопытные.

— Взрослые животные двигаются стремительно. А малыши – это совсем другое дело. Видно, что они решают, как им добраться, скажем, от согревающей лампы до кормушки. Не всегда выбранный путь самый короткий и удобный. Но маленькие тамарины справляются, — рассказала зоолог Мария Васенина.

Детеныши не отстают от мамы. Фото: Владимир ГАБОВ

Родился малыш и у других игрунок с очень похожим названием (однако это разные виды) — золотистоголовых тамаринов. Пока он маленький, с ним нянчится мама, а детеныши-подростки ей помогают.

В семье красноруких тамаринов двойня. Малыши пока неразлучны с мамой. Она носит их на себе и ни на секунду не отпускает.

Кстати, беби-бум случился еще и у яванских лангуров и кошачьих лемуров.

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