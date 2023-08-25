В Новосибирске простились со школьницей, погибшей в московском коллекторе

С девушкой простились 25 августа. Фото: соцсети

25 августа в Новосибирске простились со школьницей, погибшей во время экскурсии в московском коллекторе. Об этом КП-Новосибирск сообщили друзья погибшей.

- Ее похоронили на Клещихинском кладбище, - уточнили близкие.

Напомним, трагедия произошла 20 августа в коллекторе реки Неглинки. Девушка вместе со своим парнем, его родственниками и еще парой человек отправились туда на экскурсию. Из-за дождя коллектор затопило.

По одной из версий, людей смыло мощными потоками во время экскурсии. Тела начали доставать из Москвы-реки спустя несколько часов. В трагедии разбираются следователи.

Известно, что погибшая школьница переехала в столицу примерно год назад вместе с мамой.

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