«Это был ночной кошмар»: в Новосибирске летучая мышь перепугала маму с грудничком на Фрунзе

В Новосибирске летучая мышь перепугала маму с грудничком на Фрунзе. Фото: предоставлено Юлией.

В квартиру жительницы Новосибирска нагрянула незваная гостья. Ночью к ней в квартиру залетела летучая мышь. Женщина была дома с грудным ребенком. Она очень испугалась.

– Мы живем на улице Фрунзе 67, на 4 этаже. Дома находилась я и грудной ребенок. Мужа на военные учения забрали. Ближе к трем ночи я услышала какое-то шуршание и непонятный писк, подумала, может сын ворочается, бортики кроватные между собой задевают. Посмотрела, а он даже не шевелился. Потом поняла, что стук по потолку натяжному, думала, что мотылек залетел. А дальше для меня был кошмар… я увидела большое черное пятно под потолком. Первая мысль -птица залетела, а это ж еще и примета плохая. Включила фонарь на телефоне и поняла, что это летучая мышь, которая начала метаться по комнате. Я минут 5 собиралась с духом чтоб встать, потом схватила ребенка и выбежала в соседнюю комнату, включив там свет, чтоб это создание не начало летать по всей квартире. Ребенок, конечно, проснулся и заплакал, – поделилась с КП-Новосибирск Юлия.

Женщина добавила, что позвонила в 112. В службе спасения вызов приняли. Однако затем перезвонили и сообщили, что ей самой нужно решить вопрос с летучей мышью.

– Сказали, что нужно мне самой взять тряпку поймать ее и выпустить. Я объясняла, что у меня, во-первых, паническая атака, истерика, я даже в комнату боялась зайти, стояла и смотрела на нее. Ну и, во-вторых, даже если взять стул, я физически ни до потолка, ни до верха шкафа, который под потолок, не достала бы. Мне ответили, что это мои проблемы, что никто не поедет. Я закрыла дверь в спальню, подоткнула низ щели пеленками, успокоила ребенка, а сама рыдала от бессилия до утра, – поделилась Юлия.

Рано утром муж женщины дозвонился до друга. Он приехал, поймал летучую мышь в ведро и выпустил на улицу.

– Друг потом перезвонил и сказал, что рядом с домом накануне вырубили деревья и, скорее всего, мышь обитала там, а так как дом ее разрушили, вот она в поисках нового, видимо, ошибочно и залетела ко мне…

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