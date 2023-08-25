В НСО будут судить банду за махинации с маткапиталом на 9 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирской области в суде предстанет преступная группировка, промышлявшая махинациями с маткапиталом. Ущерб от незаконной деятельности составил почти 9 млн рублей. В отношении участников банды завершили расследование уголовного дела по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Подробности об этом рассказали в прокуратуре.

Следствие установило, что с сентября 2020 по октябрь 2021 года участники группировки предоставили в Пенсионный фонд ложные сведения при получении маткапитала. Известно, что к мошенникам по объявлению обратились 17 женщин. Они не знали, что те собираются незаконно использовать их сертификаты.

– Обвиняемые вводили женщин в заблуждение относительно законности получения выплат по сертификату под предлогом улучшения жилищных условий. С целью создания видимости улучшения жилищных условий путем строительства жилья, подыскивали им земельные участки, находящиеся в продаже по низкой стоимости в отдаленных районах Новосибирской области, собственники которых были согласны на отсрочку платежа, оформляли земельные участки на держателей сертификатов и получали официальные разрешения на строительство на этих участках, – говорится в сообщении прокуратуры НСО.

Обвиняемые под видом улучшения жилищных условий заключали с женщинами фальшивые договоры займов. А после сопровождали сибирячек в отделение банка для снятия денег с их лицевых счетов.

– Затем злоумышленники сопровождали держателей сертификатов в отделение Пенсионного фонда РФ для подачи заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по мнимым договорам займа, – уточнили в прокуратуре.

Тем самым ущерб, причиненный ПФР, составил почти 9 млн рублей.

Уголовное дело мошенников по существу рассмотрят в Искитимском районном суде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber