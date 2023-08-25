Поиски 7-летнего и 9-летнего мальчиков завершились в Новосибирске. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске завершились поиски детей, пропавших в Кировском районе города. Об исчезновении двух мальчиков, 7-ми и 9-ти лет, сообщили накануне. 25 августа волонтеры сообщили, что детей нашли.

- Найдены. Живы, – проинформировали в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Известно, что искали ребят и полиция, и волонтеры. При каких обстоятельствах мальчиков нашли, в ПСО не раскрыли.

Волонтеры поблагодарили всех, кто участвовал в поисках ребят за оказанную помощь.

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