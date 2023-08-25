В считанные минуты охватило пламя: очевидцы раскрыли подробности пожара в доме после удара молнии в Новосибирске

Стали известны подробности пожара в доме после удара молнии в Новосибирске. Фото: предоставлено Людмилой Ожанской.

Мощный пожар произошел в микрорайоне Пашино в Новосибирске. Во время грозы в двухэтажный дом ударила молния. После чего здание в считанные минуты объяло пламя. Жильцы успели выбежать из горящего дома.

– Я везла пассажиров в Пашино, очень близко к нам ударила молния. В считанные минуты появился свет оранжевого цвета. Проехали метров 300 – увидели, как ярким пламенем полыхает дом. Я сразу позвонила в 112, пожарные быстро приехали. Подъехав к дому, увидела, как из него выходили дома. Они эвакуировались примерно за 3-4 минуты, – рассказала КП-Новосибирск таксистка Людмила Ожанская.

Люди пребывали в состоянии шока. В доме остались их вещи и документы.

– Жильцы не забрали паспорта, остались их телефоны. Все сгорело. Теперь жильцам, потерявшим имущество, нужна помощь. Такая беда произошла в преддверии 1 сентября. В доме проживали несколько семей, – добавила Людмила.

Очевидица рассказала, что у дома стояла скорая. Помощь медиков потребовалась маленькой девочке.

- На вид ребенку лет 6-7. Она находилась в скорой. Как я поняла, девочку осмотрели медики и отпустили.

Людмила добавила, что тушили дом примерно час. После того, как пламя ликвидировали, пожарные пролили обгоревшие конструкции.

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