«Подцепили тросом с вертолета»: на Алтае спасли мужчину, застрявшего в горах из-за снегопада

На Алтае спасли туриста, застрявшего в горах. Фото: ГУ МЧС по РА
На Алтае спасли туриста, застрявшего в горах. 40-летний житель Владивостока разбил палатку на высоте в 4 тысячи метров и не мог спуститься самостоятельно из-за усыпанных снегом тропы и страховочных перил.
— В 7:30 в службу спасения обратилась туристская группа, которая сообщила, что одиночный 40-летний турист из Владивостока находится в палатке на высоте 4030 метров на гребне перед пиком Делоне и не может самостоятельно спуститься. Тропа и страховочные перила оказались засыпаны снегом, так как за ночь выпало большое количество осадков (до 70 сантиметров). Об этом турист по рации сообщил на ближайшую туристическую стоянку, — пишет издание «Толк».
В 14:50 спасатели прибыли на турстоянку. Там им пришлось разделиться: одни остались внизу, чтобы быть готовыми к пешему восхождению, а другие решили попробовать подцепить туриста тросом с вертолета.
В итоге, вариант с вертолетом удался: на тросе мужчину доставили до стоянки, а в 16:15 борт с туристом приземлился в селе Тюнгур Усть-Коксинского района. Помощь врачей ему не понадобилась.
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