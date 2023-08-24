В Новосибирске пропали 7 и 9 летние мальчики: их ищут волонтеры

Мальчики пропали 24 августа. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Кировском районе Новосибирска 24 августа пропали двое детей. 7-летнего Евгения Васильева и 9-летнего Марка Мечковского ищут полиция и волонтеры.

— Приметы Евгения: рост 120 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. На момент своего исчезновения был предположительно одет в синюю футболку с зелеными рукавами, черно-красные спортивные штаны, черные кроссовки с зелеными вставками, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области». — Приметы Марка: рост 130 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза. На момент исчезновения был предположительно одет в серо-черную футболку с зелеными буквами и черные кроссовки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас могут находиться Марк и Женя или вы просто видели их на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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