В Новосибирске из-за грозы рейсы в Толмачево перенаправляют в Барнаул. Источник фото:Анна Пашагина
В Новосибирске из-за грозы рейсы, следующие в Толмачево, перенаправили на посадку в Барнаул. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.
Согласно онлайн-табло аэропорта, 24 августа на посадку задерживаются рейсы из Красноярска, Иркутска и Сочи.
Вылет же из Толмачево проходит штатно. Сейчас завершилась посадка на несколько ближайших рейсов.
Напомним, 25 августа в Новосибирской области ожидаются сильные дожди и ветер до 22 метров в секунду. Спасатели призывают горожан быть осторожными.
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