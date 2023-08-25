Дождь и сильный ветер: тепло в Новосибирске сменится прохладой

Также похолодает до +23 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

25 августа в Новосибирске температура начнет постепенно опускаться. Синоптики обещают небольшое похолодание до +23…+25 градусов, вместе с тем вернется непогода.

— Ожидается облачность с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем местами сильные дожди, ливни, грозы, град. Юго-западный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 22-25, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

В Новосибирской области ночью будет +8…+13 градусов, днем — +17…+22, местами до +27. Будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди.

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