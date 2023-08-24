«Поссорились из-за парковки»: житель Новосибирской области выстрелил мужчине в глаз из пистолета

В Кузбассе вынесли приговор жителю Новосибирской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе вынесли приговор жителю Новосибирской области. Он проходит обвиняемым по делу о выстреле в мужчину из травматического пистолета.

— Преступление было совершено им в ходе конфликта с 39-летним потерпевшим во дворе жилого дома города Прокопьевска из-за парковочного места для автомобиля. Не сумев договориться мирным путем, осужденный достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо. В результате потерпевший лишился глаза и перенес несколько пластических операций, — сообщили в Рудничном районном суде Прокопьевска.

Сибиряка обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Суд приговорил его к 3, 9 годам колонии общего режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber