Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 августа 2023 14:09

«Поссорились из-за парковки»: житель Новосибирской области выстрелил мужчине в глаз из пистолета

Житель Новосибирской области выстрелил мужчине в глаз из-за парковки
Галина СИМОНОВА
В Кузбассе вынесли приговор жителю Новосибирской области.

В Кузбассе вынесли приговор жителю Новосибирской области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе вынесли приговор жителю Новосибирской области. Он проходит обвиняемым по делу о выстреле в мужчину из травматического пистолета.

— Преступление было совершено им в ходе конфликта с 39-летним потерпевшим во дворе жилого дома города Прокопьевска из-за парковочного места для автомобиля. Не сумев договориться мирным путем, осужденный достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо. В результате потерпевший лишился глаза и перенес несколько пластических операций, — сообщили в Рудничном районном суде Прокопьевска.

Сибиряка обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Суд приговорил его к 3, 9 годам колонии общего режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber