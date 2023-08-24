В Новосибирске 26 августа закроют трамвайный маршрут №8.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В субботу, 26 августа, в Новосибирске закроют трамвайный путь №8. Он будет недоступен с 22.00 до окончания работ 27 августа.
- Это связано с ремонтом путей на улице Троллейной, - пояснили в мэрии.
Для удобства горожан организуют два альтернативных маршрута передвижения.
№ 10: «Бугринская роща», Оловозаводская, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Вертковская, Троллейная, 9-й Гвардейской Дивизии, Волховская, Связистов, «Юго-Западный ж/м».
№ 15: «Бугринская роща», Оловозаводская, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, Блюхера, Котовского, Ватутина, Широкая, Троллейная, Демьяновская, Широкая, Связистов, «Юго-Западный ж/м».
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