В Новосибирске 26 августа закроют трамвайный маршрут №8. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 26 августа, в Новосибирске закроют трамвайный путь №8. Он будет недоступен с 22.00 до окончания работ 27 августа.

- Это связано с ремонтом путей на улице Троллейной, - пояснили в мэрии.

Для удобства горожан организуют два альтернативных маршрута передвижения.

№ 10: «Бугринская роща», Оловозаводская, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Вертковская, Троллейная, 9-й Гвардейской Дивизии, Волховская, Связистов, «Юго-Западный ж/м».

№ 15: «Бугринская роща», Оловозаводская, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, Блюхера, Котовского, Ватутина, Широкая, Троллейная, Демьяновская, Широкая, Связистов, «Юго-Западный ж/м».

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