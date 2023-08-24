В Новосибирске нашли родственников мужчины, попавшего в военный госпиталь. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»
В Новосибирске нашли родственников мужчины, попавшего в военный госпиталь. Об этом сообщили волонтеры.
— Родственники найдены, поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» выражает благодарность за помощь и содействие в поиске, а так же выражает огромную благодарность неравнодушной Поповой Анне Александровне за ее доброе сердце и огромную помощь, благодаря ей мужчина спустя больше полгода наконец-то вернется к своей семье, — сообщили в поисковом отряде.
Напомним, информация о мужчине, потерявшем память и находящемся в военном госпитале, появилась в сети 14 августа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске ищут родных мужчины, лежащего в военном госпитале
В соцсетях сообщается, что у него потеря памяти (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер