В Новосибирске нашли родственников мужчины, попавшего в военный госпиталь. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»

В Новосибирске нашли родственников мужчины, попавшего в военный госпиталь. Об этом сообщили волонтеры.

— Родственники найдены, поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» выражает благодарность за помощь и содействие в поиске, а так же выражает огромную благодарность неравнодушной Поповой Анне Александровне за ее доброе сердце и огромную помощь, благодаря ей мужчина спустя больше полгода наконец-то вернется к своей семье, — сообщили в поисковом отряде.

Напомним, информация о мужчине, потерявшем память и находящемся в военном госпитале, появилась в сети 14 августа.

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В соцсетях сообщается, что у него потеря памяти (подробнее).

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