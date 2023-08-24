Миграционное беспокойство: биолог объяснил нашествие змей в Новосибирске в августе

Биолог объяснил нашествие змей в Новосибирске в августе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В августе в Новосибирске жители заметили увеличение числа змей. Обычно их местами нахождения становятся территории на окраинах города, дачи и леса.

Как рассказал КП-Новосибирск биолог Алексея Яновский, новосибирцы видят ужей и гадюк.

- Сейчас конец лета, поэтому и у ужей, и у гадюк была какая-то небольшая прибавка к их численности. Поэтому теперь и взрослые змеи, и их потомки заняты поиском места проживания. Такое миграционное беспокойство, - прокомментировал ситуацию биолог.

Змеи обычно обитают там, где присутствует загроможденность, перегной, компост. А также делают норы под скоплением листьев или хвороста.

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