Миграционное беспокойство: биолог объяснил нашествие змей в Новосибирске в августе

Биолог объяснил нашествие змей в Новосибирске в августе.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В августе в Новосибирске жители заметили увеличение числа змей. Обычно их местами нахождения становятся территории на окраинах города, дачи и леса.
Как рассказал КП-Новосибирск биолог Алексея Яновский, новосибирцы видят ужей и гадюк.
- Сейчас конец лета, поэтому и у ужей, и у гадюк была какая-то небольшая прибавка к их численности. Поэтому теперь и взрослые змеи, и их потомки заняты поиском места проживания. Такое миграционное беспокойство, - прокомментировал ситуацию биолог.
Змеи обычно обитают там, где присутствует загроможденность, перегной, компост. А также делают норы под скоплением листьев или хвороста.
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