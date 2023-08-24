Авиазаводы Иркутска и Новосибирска начнут вместе производить детали для лайнеров. Источник фото: GORSITE

Иркутский авиазавод готов к сотрудничеству с Новосибирским авиационным заводом имени Валерия Чкалова, цитирует GORSITE исполняющего обязанности начальника цеха № 21 Максима Голдобина.

Сейчас ИАЗ занимается сборкой нового магистрального самолета МС-21-310. Все комплектующие лайнера сделаны в России.

– Наш цех занимается изготовлением крупногабаритных деталей: крыльевые панели, центроплан, каркасные закладные детали для МС-21-310, – рассказал Максим Голдобин.

Иркутский авиазавод готов к совместному с Новосибирским авиазаводом изготовлению комплектующих МС-21. Договор о сотрудничестве компании подпишут в ближайшее время.

Для МС-21-310 в Иркутском авиазаводе было разработано большое количество деталей. Всего самолет состоит из 30 комплектующих. ИАЗ стал одним из предприятий, занимающихся их производством.

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