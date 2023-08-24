В Новосибирской области пропал 61-летний мужчина в камуфляжной куртке

В Барабинском районе Новосибирской области ищут 61-летнего Камиля Шафиулловича Уразметова. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Барабинском районе Новосибирской области ищут 61-летнего Камиля Шафиулловича Уразметова. Мужчина пропал 14 августа: он отправился в деревню Камышак и не вернулся.

— Приметы: рост 168 сантиметров, плотное телосложение, русые волосы с сединой, голубые глаза. Носит усы, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области». — На момент своего исчезновения был одет в камуфляжную куртку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Камиль Шафиуллович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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