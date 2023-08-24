«Два года жил с поддельным паспортом»: в Новосибирске начали судить таксиста, который сбил женщину и сбежал с места ДТП

Виновник ДТП ушел пешком и скрывался два года. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске начался суд над бывшим таксистом, который чуть не погубил пешехода. Он сбежал с места ДТП и два года скрывался от полиции. Его задержали в аэропорту Толмачево при попытке улететь на родину.

ДТП случилось ранним утром 18 октября 2020 года возле дома по улице Дукача, 89. Около 06:50 минут 28-летний водитель такси Kia Rio нарушил ПДД, выскочил на перекресток, где столкнулся с автомобилем «Иж». От удара такси отбросило в сторону, машина сбила 54-летнюю женщину на тротуаре. Водитель Kia Rio сбежал с места ДТП пешком.

«Скорая» отвезла пострадавшую в больницу. Врачи выявили у нее тяжелую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Несколько дней женщина провела в коме, про ДТП не вспомнила, ее выписали их больницы через несколько месяцев. Двое пассажиров такси 25-ти и 26-лет также получили ушибы в столкновении. Сотрудники ГИБДД возбудили уголовное дело и объявили подозреваемого в розыск.

- Два года спустя, в марте, полицейские нашли водителя и постановили выдворить из страны, так как обнаружили, что его паспорт поддельный. Гражданину иностранного государства назначили штраф, через месяц он решил покинуть страну и купил билеты на самолет. Но в зоне таможенного контроля его задержали пограничники из-за поддельного паспорта и попытки скрыться от следствия, – сообщили КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов.

При проверке на пограничном контроле всплыла настоящая фамилия таксиста, к тому же, совпали отпечатки пальцев. Подсудимого отправили в СИЗО, вскоре уголовное дело поступило в суд.

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