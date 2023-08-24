Животные упали замертво: в Новосибирской области отец с сыном за раз убили 5 косуль

Отец и сын получили условный срок. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирской области под суд попали отец и сын. Их обвинили в браконьерстве.

Было установлено, что мужчины приехали в охотничьи угодья. Увидели стаю сибирских косуль и выстрелили в них. 5 животных упали замертво. Сибиряки забрали добычу и поехали домой.

- Они освежевали 5 туш косуль, положили их в машину, накрыли вещами и уехали. По дороге их остановили сотрудники ДПС. При осмотре авто они нашил косуль. Своими действиями отец и сын причинили ущерб Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области в размере 200 тысяч рублей, - говорится на сайте Барабинского районного суда.

Было возбуждено уголовное дело по статье незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Отца с сыном приговорили к условному сроку каждого. Им назначили по одному году наказания.

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