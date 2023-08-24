В Новосибирске на несколько часов перекроют дорогу до Раздольного. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

27 августа в Новосибирске на несколько часов перекроют Ленинск-Кузнецкую трассу. Ограничение затронет участок дороги от границы города до села Раздольного.

- Перекрытие начнется в 00:00 27 августа и продлится до 03:30. Участок дороги будет перекрыт от границы города Новосибирска до Раздольного, - сообщили в ТУАД.

Временное ограничение связано с установкой несущей детали строящегося пешеходного моста в районе Раздольного.

Водителям на время перекрытия автодороги рекомендуют ехать через улицу Первомайскую по автомобильной дороге Барышево-Инская 50Н- 2017 до 39 километра Ленинск-Кузнецкой трассы.

Напомним, около села Раздольное строят двухуровневую развязку, путепровод и пешеходной мост. А также расширяют участок дороги от Новосибирска до Восточного обхода до 4 полос. По плану, работы завершатся в 2026 году.

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