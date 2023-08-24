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НовостиОбщество24 августа 2023 12:20

«Швы разошлись, волосы попали в разрез»: новосибирец пожаловался на осложнения после удаления фурункула

Новосибирец пожаловался на осложнения после удаления фурункула в частной клинике
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
У новосибирца начались осложнения после удаления фурункула в частной клинике.

У новосибирца начались осложнения после удаления фурункула в частной клинике.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирец пожаловался на осложнения после удаления фурункула. Мужчина обратился в одну из частных клиник на прошлой неделе.

- Врач резал все по волосатой груди, ничего не сбривал. Зашил, на мой взгляд, как попало. Швы сняли в пятницу, а вечером на груди все разошлось. За саму операцию я отдал 3500, плюс еще за прием заплатил 1500 рублей, - рассказал КП-Новосибирск мужчина. – Ну и в разрез попал волос.

Место разреза после снятия швов разошлось. Фото: предоставлено собеседником.

Место разреза после снятия швов разошлось. Фото: предоставлено собеседником.

По словам сибиряка, из-за того, что швы разошлись, началось воспаление. Пришлось обращаться снова к врачам, но уже в другую клинику.

- Я пью антибиотики, сейчас состояние нормализуется, - говорит мужчина.

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