В Новосибирске на Бердском шоссе случилось ДТП с грузовиками и легковушкой

На Бердском шоссе в Новосибирске случилось ДТП с двумя грузовиками и легковушкой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Бердском шоссе в Новосибирске случилось ДТП с двумя грузовиками и легковушкой. Авария произошла днем в четверг, 24 августа.

— На Бердском шоссе затруднено движение в сторону Бердска — возле производства «Святой Источник» притёрлись два тягача с прицепом и седан Hyundai Solaris, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

По данным сервиса 2ГИС, на Бердском шоссе в сторону Бердска действительно собралась пробка. Загруженность дороги оценивается в 8 баллов. Другим автомобилистам приходится объезжать пробку по обочине.

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