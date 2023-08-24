В Новосибирске на Бердском шоссе случилось ДТП с грузовиками и легковушкой

На Бердском шоссе в Новосибирске случилось ДТП с двумя грузовиками и легковушкой.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
На Бердском шоссе в Новосибирске случилось ДТП с двумя грузовиками и легковушкой. Авария произошла днем в четверг, 24 августа.
— На Бердском шоссе затруднено движение в сторону Бердска — возле производства «Святой Источник» притёрлись два тягача с прицепом и седан Hyundai Solaris, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
По данным сервиса 2ГИС, на Бердском шоссе в сторону Бердска действительно собралась пробка. Загруженность дороги оценивается в 8 баллов. Другим автомобилистам приходится объезжать пробку по обочине.
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