В Новосибирской области депутат Антонов снял фильм о батальоне «Вега»

В Новосибирской области депутат снял фильм о батальоне «Вега». Источник фото: скриншот фильма

В Новосибирске депутат горсовета Ростислав Антонов снял короткометражный фильм об истории добровольческого батальона «Вега». Ролик доступен для просмотра в соцсети ВКонтакте.

- Всякий раз, когда я возвращался из командировки, меня спрашивали, а как там «Вега», а я там ни разу и не был. В общем, в июле поехал, посмотрел, поговорил и поснимал. Получился такой вот фильм - история о ежедневном героизме воинов-сибиряков и о крепком тыле, - написал депутат.

В фильме рассказывается о том, как создавался батальон, как проходят будни бойцов на передовой. В качестве героев ролика выступили военнослужащие, губернатор Андрей Травников, первый комбат «Веги» Андрей Панферов.

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