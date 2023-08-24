В Новосибирске фура КамАЗ врезалась в бетонные блоки на Октябрьском мосту

В Новосибирске КамАЗ врезался в бетонные блоки на Октябрьском мосту.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирске КамАЗ врезался в бетонные блоки на Октябрьском мосту. ДТП случилось днем в четверг, 24 августа.
— Фура КамАЗ врезалась в бетонные блоки на Октябрьском мосту, которыми огорожено место проведения ремонтных работ на переправе, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
По словам очевидцев, на интенсивность движения авария никак не повлияла. Фото: "АСТ-54"
По словам очевидцев, на интенсивность движения авария никак не повлияла. О пострадавших информации также не было. В городской Госавтоинспекции ДТП пока не прокомментировали.
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