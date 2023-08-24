Губернатор Андрей Травников поддержал новый воспитательный патриотический проект в Новосибирской области. Фото: правительство НСО.

Губернатор Андрей Травников принял участие в работе съезда «Сельский учитель: от успешных практик к устойчивому развитию». В число делегатов съезда вошли участники конкурса «Сельский учитель Новосибирской области и Беловодского района Луганской Народной Республики». Мероприятие прошло в Правительстве Новосибирской области.

В конкурс предложили ввести новую номинацию. Речь о «Герои нашего села». Благодаря ей ученики смогут узнать о о сельских героях войны и труда. В том числе – об участниках спецоперации. А также получить информацию о вкладе педагогов в становление этих героев. Губернатор Новосибирской области это предложение поддержал.

– Очень приятно, что второй год подряд вместе с нами в конкурсе – педагоги беловодских школ. Для нас это очень важно, – подчеркнул Губернатор. – Конкурс не просто живёт – он расширяется, наполняется участниками и повесткой. За год, прошедший с минувшей нашей встречи, мне удалось посетить много сельских школ, и перемены бросаются в глаза. В течение последних лет мы, благодаря нацпроектам и региональным программам, серьёзно дополнили инфраструктуру школ, укрепили материальную базу, обеспечили дополнительные возможности для педагогов. Сегодня все школы региона подключены к высокоскоростному интернету и оснащены соответствующим оборудованием. Точки роста, кванториумы, другие проекты позволяют использовать современные инструменты учителям в самых отдалённых школах. Наши сельские учителя очень активно и творчески используют эти возможности, не ограничиваются предложениями региона и реализуют совместные проекты и обменные программы по всей географии страны – от Калининграда до Дальнего Востока. По уровню мотивации, интересным подходам и по результатам своих учеников сельские учителя зачастую дают фору городским коллегам.

Губернатор также отметил, что у учителей, особенно сельских, появляются новые задачи и функционал. К примеру, речь о патриотическом воспитании подрастающего поколения.

– Запрос общества на него, на изучение истории нашей страны, краеведение, военно-прикладные дисциплины остро чувствуется в последнее время. Система образования региона активно использует новые инструменты воспитательной работы: «Движение первых», Навигаторы детства, Центры детских инициатив. Эти ресурсы помогают в реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, – перечислил губернатор.

Андрей Травников добавил, что возвращается и трудовое воспитание. И этот вопрос теперь встает на государственном уровне. Помимо этого, в школы возвращаются основы военного дела.

– Уверен, здесь будут найдены правильные решения, и в рамках конкурса «Сельский учитель» мы в следующем году вместе с сельскими педагогами увидим сельских школьников, мечтающих стать учителям, – заключил Андрей Травников.

Глава региона также поздравил собравшихся с наступающим новым учебным годом.

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