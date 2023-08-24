В Новосибирске прогнозируют шквалистый ветер и дождь 25 августа

В Новосибирске прогнозируют шквалистый ветер и дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 августа в Новосибирской области ожидаются сильные дожди и ветер до 22 метров в секунду. Спасатели призывают горожан быть осторожными.

- По данным ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС» в Новосибирской области 25 августа местами местами дожди, сильные дожди, грозы, град. При грозах шквалистый ветер до 17-22 метров в секунду, - предупредили в МЧС по региону.

Отмечается, что при непогоде могут возникнуть ЧС, связанные с повреждением ЛЭП, падением деревьев, срывом кровли, увеличением числа аварий на дорогах. При нахождении на улице необходимо остерегаться рекламных щитов, шатких строений, оборванных проводов.

Кроме того, сильный ветер может стать причиной пожаров.

При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам 112, 101 или 218-22-32.

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