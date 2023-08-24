ВТБ признан лидером рынка Private banking в России

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

На сегодняшний день портфель под управлением Private Banking ВТБ превышает 3 трлн рублей, из которых около половины занимают классические рублевые депозиты, их объем с начала года вырос на 6,8%. Высокий прирост среди срочных вкладов состоятельного сегмента показали также депозиты в китайских юанях - их портфель увеличился за полгода на 51%, достигнув 9,5 млрд юаней.

В Новосибирской области портфель средств премиальных клиентов под управлением банка с начала года вырос на 13%. Около 40% портфеля составляют классические рублевые депозиты.

- За последние полтора года мы полностью перестроили работу с премиальными клиентами: предложили новые финансовые инструменты взамен тех, которые перестали работать с введением санкций, перестроили саму инфраструктуру обслуживания. Сегодня, помимо классических продуктов сбережения и инвестирования в фондовый рынок, наши клиенты активно используют альтернативные инструменты: золото в слитках, инвестиционные картины и бриллианты, недвижимость и другие. Мы отмечаем высокий интерес к нашим продуктам со стороны крупного состоятельного сегмента региона - с начала года число клиентов private banking в Новосибирске выросло на 7%, - прокомментировала Алевтина Роут, руководитель Private Banking ВТБ в Новосибирской области.

В целом по стране в первом полугодии число клиентов банка в сегменте private banking выросло почти на 2,5 тыс. человек - до 53,5 тыс., из которых 6 тыс. - с финансовыми активами от $1 млн. Сегодня для них действует более 30 премиальных отделений во всех крупных городах России.

Работа банка отмечена экспертами финансового рынка. ВТБ в третий раз возглавил рейтинг журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала. При составлении рейтинга организаторы оценивали ключевые показатели финансовых организаций в работе с премиальными клиентами - число пользователей продуктов и услуг, в том числе HNWI, активы под управлением, количество офисов и условия по классическим рублевым депозитам.