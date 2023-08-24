В Новосибирске будущий зять поссорился с тещей и продал ее телефон. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске женщина пыталась скрыть от следствия будущего зятя, который продал ее телефон. В полиции она сказала, что гаджет похитил неизвестный.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили, что владелица мобильного устройства скрывает обстоятельства произошедшего, а к преступлению причастен жених ее дочери, - сообщили в Управлении на транспорте МВД по СФО.

В итоге женщина призналась, что в день пропажи телефона все трое возвращались после отдыха на даче. Потерпевшая отдала гаджет будущему зятю, чтобы тот на время положил его в свой рюкзак. За время поездки они что-то не поделили, и по прибытии домой молодой человек поспешил уйти. Вместе с ним «ушел» и телефон тещи. Позже будущий родственник оказался в пьяной компании, где решил продать гаджет.

Транспортные полицейские изъяли телефон у покупателя. В отношении подозреваемого возбудили дело за кражу. Ему грозит лишение свободы до двух лет.

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