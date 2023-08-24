Новосибирский завод увеличит производство полуприцепов для работы в суровом климате

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

На предприятии рассчитывают нарастить объем производства полуприцепов, а в будущем расширить ассортимент продукции и выйти на новые рынки сбыта.

«НовосибАРЗ» - завод с высокотехнологичным оборудованием, на котором выпускают различные модификации прицепов и полуприцепов - сортиментовозы, самосвалы, низкорамные тралы. Техника зарекомендовала себя в тяжелых климатических условиях Крайнего Севера, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока.

В ближайшие полгода на заводе будут внедрять инструменты бережливого производства и оптимизировать процесс изготовления бортового полуприцепа. Вместе с сотрудниками завода повышать производительность труда будут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития НСО.

- Участие в нацпроекте поможет нам навести порядок на производстве, сократить потери и повысить производительность труда. Мы видим, что есть несогласованность в работе участков, долгое движение деталей по потоку, нерациональная работа кранов. Сейчас мы планируем повысить производительность минимум на 5%, а в долгосрочной перспективе - на 50%. Также мы хотим расширять ассортимент продукции новыми изделиями: полуприцепы-контейнеровозы, щеповозы и реализовывать их в западной части страны, - говорит генеральный директор завода Вадим Ананченко.

Чтобы повысить производительность труда, на предприятии планируется увеличить выработку, сократить время производства полуприцепа с момента поступления заказа, сократить излишние запасы, доработать систему отслеживания выполнения заказов, грамотно организовать рабочее пространство.