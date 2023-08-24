Три миллиарда рублей направили на модернизацию теплосетей Новосибирска. Фото: мэрия Новосибирск.

В Новосибирске проходит инвестиционная программа, которая направлена на ремонт и обновление теплосетей. Известно, что за 10 лет на эти цели выделят 16 млрд рублей. А больше всего средств на теплосети направят в 2023 году. Речь о примерно 3 миллиардах. Информацию об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на выездном совещании.

– Составлен график работ, средства распределены на все 10 лет. В прошлом году освоено чуть более 1,2 млрд рублей. В этом году предусмотрено около 3 млрд рублей – самый большой объём по сравнению с другими годами, – сказал мэр Анатолий Локоть.

Известно, что работы на теплосети выполняет СГК. Замена проходит на участке протяженностью 86 метров на перекрестке улице Титова и Троллейной. Известно, что возраст демонтируемой трубы – 54 года.

Директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко отметил, что теплотрасса на ул. Троллейной – один из самых технически сложных участков этого года. Связано это с тем, что трубы проложены под проезжей частью ул. Титова. Он уточнил, что завершат монтаж труб до 5 сентября. А благоустройство окончат к 21 сентября.

В мэрии сообщили, что в 2023 году по инвестиционной и ремонтной программам планируется отремонтировать 31 участок.

– Из них 4 объекта выполнены полностью, 10 – в завершающей стадии, 5 – в работе, на остальных участках ведётся засыпка и благоустройство, – уточнили в мэрии.

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