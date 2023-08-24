На «Технопроме-2023» в Новосибирске обсудили импортозамещение на СКИФе и новые элементы таблицы Менделеева

На «Технопром-2023» обсудили тему импортозамещения на важнейших инновационных научных объектах. Фото: Правительство НСО

Спин-детектор для СКИФа, излучатель одиночных фотонов с миниатюрной системой охлаждения и другие разработки сибирских ученых будут решать задачи импортозамещения на важнейших инновационных научных объектах. Тема рассмотрена на круглом столе «От создания материалов до новых элементов Периодической таблицы: роль фундаментальной науки в развитии передовых цифровых, интеллектуальных и производственных технологий» в рамках x Международного форума технологического развития «Технопром-2023».

Директор Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова академик РАН Александр Латышев представил результаты крупного интеграционного проекта «стомиллионника» — «Квантовые структуры для посткремниевой электроники», реализуемом под руководством ИФП СО РАН при поддержке Минобрнауки России. Новосибирские ученые совместно с учеными Санкт-Петербургского госуниверситета произвели не только разработки, востребованные в области квантовой связи и квантовой криптографии — излучатель и детектор одиночных фотонов, — но и необходимую для их работы миниатюрную систему охлаждения, которая работает при комнатной температуре. Один из результатов проекта был включен в число лучших достижений Академии наук в 2022 году — разработка нового спин-детектора для фотоэмиссии с угловым разрешением. Детектор уже нашел применение на новом синхротроне СКИФ — он будет использоваться вместо импортного детектора, который сейчас не поставляют.

Также на «Технопроме-2023» вопросы создания СКИФа рассмотрены в ходе стратегической сессии Национального центра физики и математики (НЦФМ) «Научная кооперация Национального центра физики и математики — регионы-лидеры и новые регионы».

Заместитель Губернатора Ирина Мануйлова отметила высокую важность импортозамещающих технологий для СКИФ.

— Строящийся в Сибири, в наукограде Кольцово, источник синхротронного излучения (ЦКП «СКИФ») является такой точкой притяжения, территорией, где будут концентрироваться передовые исследования и разработки мирового уровня. Возможности, которые открывает ЦКП «СКИФ», важны не только для развития региона, но и для решения задач общего технологического развития России, — пояснила Ирина Мануйлова.

Замгубернатора также отметила, что такой проект нельзя реализовать без взаимодействия с другими регионами, с другими научно-образовательными центрами. А это станет возможным, когда новое поколение будет воспитано в новой образовательной среде, которая формируется в том числе и в НЦФМ.

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