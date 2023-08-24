В Новосибирске спасатели запретили купаться в жару 24 августа

В Новосибирске спасатели запретили купаться в жару.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске спасители МАСС предупредили горожан об опасности купания в жару. По прогнозу синоптиков, 24 августа воздух прогреется до +31 градуса.
- Несмотря на жаркую погоду, вода в водоемах уже прохладная и несет опасность. Купание в холодной воде часто приводит к переохлаждению, которое может вызвать судороги в ногах, из-за чего возрастает риск утопления, - предупредили спасатели.
Также опасно купаться в прохладной воде сердечникам и людям с хроническими заболеваниями. Перепады температур могут «шокировать» организм и даже стать причиной смерти.
Детям также не рекомендуется находиться в водоемах.
Но уже в пятницу, 25 августа, температура начнет падать - всего +24 градуса днем. Вместе с этим синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ветер 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.
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