Комбат «Веги» Панферов из Новосибирска высказался о грядущих изменениях хода СВО

Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов рассказал о будущих изменениях хода СВО. Фото: Соцсети.

Глава элитного батальона «Вега» из Новосибирской области Андрей Панфёров рассказал о грядущих изменениях в зоне СВО осенью 2023 года.

— Российские войска будут усиливать свои позиции, чтобы добиться успеха в самое ближайшее время. Нужно принять меры, чтобы дожди и грязь не помешали бойцам, а стали для них преимуществом, — отметил глава батальона «Вега».

Панферов считает, что преимущество уже сейчас находится на стороне России.

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