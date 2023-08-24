Первый снег может выпасть в Новосибирске уже в октябре

В Новосибирске первый снег может выпасть уже в октябре. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До наступления осени осталась всего неделя. Скоро начнутся первые листопады и снегопады. Синоптики делятся прогнозами, когда нам ждать первого снега в Новосибирске.

Согласно прогнозу «Яндекс.Погоды», первый снег выпадет 25 октября. Такая дата образовалась в результате подсчета средних значений за 10 лет. В первой декаде октября будет около +6… +12 и дождь. Во второй декаде температура начнет плавно снижаться, пока к 25 октября не опустится до -1.

В этом же месяце обещает первый снег сервис «Ну и погода». Октябрь, согласно его прогнозам, будет холодным, уже в первой половине месяца температура опустится до +2…+7 градусов днем. Снегопад пройдет 9 октября и будет идти практически до конца месяца.

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