Житель Новосибирска убил жену, а тело спрятал на балконе

Житель Новосибирска подозревается в убийстве жены. Источник фото: СК по Новосибирской области

В Новосибирске задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей жены. Происшествие случилось в одном из парков Заельцовского района.

- Заельцовским межрайонным следственным отделом СК по Новосибирский области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Новосибирска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщили в Следственном комитете региона.

Известно, что убийство произошло ночью 18 августа. Супруги находились в одном из парков города. Там они выпивали. Уже по дороге домой между ними завязалась ссора. В порыве ревности мужчина начал бить жену руками и ногами. Уром он обнаружил, что супруга скончалась. Тогда подозреваемый вынес тело на балкон, а спустя несколько дней вывез его в парк.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

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