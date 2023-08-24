В Новосибирске охранники поймали с поличным воришек кофе

Фото: АБ ГВАРДИЯ

Восемь из них были переданы полиции, шестеро - отпущены после того, как возместили причиненный ущерб.

23 августа примерно в 20.50 в супермаркете Октябрьского района охранник ГВАРДИИ задержал молодого человека, похитившего две бутылки лимонада и шоколадку на общую сумму 382 рубля. Пойманный с поличным честно признался, что денег на совершение покупки у него нет, а обнаруженные и изъятые у него товары он намеревался украсть.

В том же Октябрьском районе вчера в 13.36 другой охранник ГВАРДИИ задержал и передал полиции мужчину, похитившего бутылку водки за 245 рублей. А вот женщина, возместившая стоимость украденных ею ранее продуктов - 1200 рублей, была отпущена.

В полицию сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ были переданы мужчины, похитившие дорогостоящий алкоголь, девушки, пытавшиеся украсть косметику, шампуни и дезодоранты, а также молодые люди, укравшие кофе на общую сумму 3300 рублей.