В Новосибирске средняя зарплата учителя превысила 50 тысяч рублей

По данным мэрии, учителя в Новосибирске в среднем получают больше 50 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Средняя зарплата новосибирских учителей составила 56 607,2 рублей (с вычетом налогов). Об этом сообщили в департаменте образования мэрии города.

— Средняя зарплата в школах, подведомственных департаменту, за 7 месяцев 2023 года составила 63 957,2 рублей, с учетом выплат за классное руководство 5000 рублей. Зарплата конкретного учителя зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже указанного значения, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Однако педагогов в школах все равно не хватает. В муниципальных школах Новосибирска открыто 450 вакансий для учителей. Чаще всего требуются учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики и иностранного языка.

Молодым специалистам выплачивают единовременное пособие, компенсацию за проезд в общественном транспорте, предоставляют первоочередные места для детей в садиках, путевки в санатории и возмещение расходов за жилье.

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