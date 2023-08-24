Счет шел на секунды: пациента с гигантскими тромбами в сердце и лёгких спасли в Новосибирске

То, что мужчину спасли, - настоящее чудо. Фото: клиника Мешалкина.

Редчайший случай произошел в Центре Мешалкина в Новосибирске. Врачи спасли мужчину с гигантскими тромбами в сердце и легких. То, что сибиряк выжил с такое патологией, – настоящее чудо. И, конечно, заслуга новосибирских медиков.

В пресс-службе Центра Мешалкина рассказали, что 46-летний житель рабочего поселка Кольцово обратился к врачам с жалобами на внезапную сильнейшую одышку и слабость. Его экстренно госпитализировали в Мешалкина. Обследование показало, что в сердце у мужчины массивный 30-сантиметровый тромб. В любую секунду он мог оторваться. Это бы привело к остановке сердца. Кроме того, часть его уже отошла в легкие. Источником тромбов стали крупные вены на левой ноге.

Врачи приняли решение экстренно прооперировать пациента:

- Дежурная бригада сердечно-сосудистых хирургов под руководством Дмитрия Сергеевича Хвана начала открытую операцию, они удалили тромб в области сердца. Также были вызваны сотрудники самой опытной в России хирургической бригады, специализирующейся на устранении хронической тромбоэмболии легочной артерии открытым способом: сердечно-сосудистый хирург Александр Геннадьевич Едемский удалил участок тромба в области легочной артерии, – рассказали в клинике Мешалкина.

Организм пациента охладили методом гипотермии, чтобы прооперировать и сердце, и легочную артерию. На несколько минут кровоток в легких полностью остановили. Это было необходимо для визуализации ветвей легочной артерии для извлечения тромбов.

После удаления всех тромбов на операционном столе организм пациента постепенно согрели. Операцию пациент перенес хорошо. Он уже готовится к выписке.

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