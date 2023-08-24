Ущерб больше 5 млн: в Новосибирске начали судить банду, нападавшую на ломбарды и ювелирные салоны

В Новосибирске судят банду за нападения на ломбарды и ювелирные магазины. Фото: Мария НОВИКОВА

Члены банды, совершавшей вооруженные нападения на ломбарды и ювелирные салоны, предстали перед Новосибирским областным судом. Процесс начался в четверг, 24 августа.

В июне и июле 2022 года в составе организованной группы под руководством ранее неоднократно судимого Васифа Алиева подельники сначала учинили разбой в ломбарде на Виктора Уса, затем в ювелирном магазине на улице Громова. На третьем эпизоде оперативники устроили засаду и взяли злоумышленников с поличным, после того как они обнесли салон сети 585 в городе Оби.

Общая сумма ущерба - больше 5 миллионов рублей. 8 фигурантов единодушно пошли в отказ, один заключил сделку со следствием. Его дело рассматривают отдельно от остальных.

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