Ущерб больше 5 млн: в Новосибирске начали судить банду, нападавшую на ломбарды и ювелирные салоны

В Новосибирске судят банду за нападения на ломбарды и ювелирные магазины.
Фото: Мария НОВИКОВА
Члены банды, совершавшей вооруженные нападения на ломбарды и ювелирные салоны, предстали перед Новосибирским областным судом. Процесс начался в четверг, 24 августа.
В июне и июле 2022 года в составе организованной группы под руководством ранее неоднократно судимого Васифа Алиева подельники сначала учинили разбой в ломбарде на Виктора Уса, затем в ювелирном магазине на улице Громова. На третьем эпизоде оперативники устроили засаду и взяли злоумышленников с поличным, после того как они обнесли салон сети 585 в городе Оби.
Общая сумма ущерба - больше 5 миллионов рублей. 8 фигурантов единодушно пошли в отказ, один заключил сделку со следствием. Его дело рассматривают отдельно от остальных.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер