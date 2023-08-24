Новосибирский священнослужитель отправился в зону СВО

Иеродиакон из Новосибирска отправился в зону СВО. Фото: Соцсети

Иеродиакон Паисий (Коновалов) из Новосибирской области в конце мая 2023 года переехал в Бердянск на юг Запорожской области. До этого он 11 лет служил бок о бок с епископом Лукой на Искитимской кафедре, с ним же и отправился к линии соприкосновения.

— В Русской православной церкви служение священника, тем более служение архиерея, сродни служению военных людей. Епископа Луку поставили в известность, ознакомили с указом о назначении, и владыка без сомнений этот указ принял. А я был вправе выбирать: ехать или оставаться в Новосибирской области. Принималось это решение с трудом, но мы были нужнее владыке на запорожской земле, – поделился рассуждениями с изданием «Сибкрай» отец Паисий.

Священнослужители прибыли в Бердянск 27 мая. По словам отца Паисия, встретили их там очень радушно и духовные, и светские структуры.

— Когда мы приехали в Бердянск, в первую же неделю мы попали под несколько ракетных обстрелов. Однажды, когда ПВО Бердянска сбила ракету ВСУ «Точка У», начиненную кассетными поражающими элементами, эта ракета взорвалась над районом, где мы были. Кругом попадали осколки. Я стал еще больше понимать людей, которые здесь живут, — говорит отец Паисий.

Впечатлила священника и поездка в Мариуполь. Он не мог не отметить новый застроенный микрорайон и идеальное дорожное покрытие, несмотря на тяжелую технику и прочие последствия боев.

Одна из их задач на новом месте службы – это духовное окормление военнослужащих. Они исповедуют и причащают бойцов, передают им слова благодарности из родных мест.

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