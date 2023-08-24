На Алтае с начала мая цены на бензин выросли на 50%

Грозит ли Алтайскому краю дефицит топлива и еще больший рост цен на бензин. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с начала мая на 50% выросли цены на бензин и дизельное топливо. Однако эксперты уверена, что дефицит топлива региону не грозит.

— Из-за роста цен на бирже стоимость бензина на частных АЗС стала выше, чем на заправках нефтяных компаний. Если на первых рост розничных цен с начала года составил 6-7%, то на вторых — 4,5%. Такая разница также могла создать проблемы с поставками в некоторых субъектах страны. В Новосибирской области и других регионах предприниматели просто не хотят покупать дорогой бензин, чтобы ценники у них не были значительно выше, чем на АЗС нефтяных компаний, — рассказал изданию Amic.ru вице-президент «Российского топливного союза» Юрий Матвейко.

По словам эксперта, в ближайшие недели-месяц будет неспокойно из-за дисбаланса цен. Потом ситуация на крупнооптовом рынке должна стабилизироваться. Сейчас на заправке нефтяной компании в Новосибирске дизельное топливо и 95-й бензин стоят на 2,5-3 рубля дороже, чем в Алтайском крае, а 92-й бензин — на 2 рубля дороже. И это притом, что доставка до Новосибирска стоит почти на рубль меньше, чем до Алтая.

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