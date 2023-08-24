В Алтайском крае заработал крупный молочный комплекс. Фото: altapress.ru.

В Алтайском крае крупный инвестор запустил миллиардный проект. Там открыли новый молочный комплекс. Он уникален для края: отличается огромными инвестициями, передовыми технологиями, амбициями. Подробности о нем рассказали журналисты altapress.ru.

О том, что в Заринский район зайдет крупный инвестор, сообщили в июне 2021 года. Но тогда ситуация осложнялась нестабильной из-за пандемии ковида обстановкой. Однако за два года удалось создать масштабный комплекс «Яново».

Известно, что молочный скот на предприятии сейчас российско-европейский. Некоторых животных доставляли из Голландии и Германии, везли специальными фурами в течение 10 дней. А последнюю партию коров доставили из Новосибирской области.

Известно, что общее поголовье крупного рогатого скота на ферме достигнет 6,2 тысяч. Дойными из них будут – 2,8 тыс.

Для получения молока высшего сорта предприятие обеспечили современным оборудованием. Все оно в основном импортное. Но есть и российское.

К концу 2024 года на предприятии планируют получать свыше 35 тысяч тонн молока.

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