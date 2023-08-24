В Новосибирске 12-летний мотоциклист пострадал в столкновении с иномаркой

В Новосибирске ребенок на мотоцикле влетел в иномарку. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Калининском районе Новосибирска произошло ДТП с мотоциклом и иномаркой. В аварии пострадал ребенок 12-ти лет.

– Вечером 23 августа ребенок 2011 года рождения за рулем мотоцикла REGUL двигался по улице Сухановская. В пути, у дома 57/1 по улице Фадеева столкнулся с автомобилем «Шкода Октавия». Иномаркой управлял 23-летний парень, – говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирску.

В аварии пострадал 12-летний водитель мотоцикла. Он получил различные травмы. Ребёнка госпитализировали.

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