Жители Новосибирска вызвали спасателей из-за трупного запаха в подъезде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жильцы дома на улице Халтурина в Новосибирске вызвали спасателей. Их беспокоил трупный запах в подъезде. Он доносился из-за запертой квартиры.

– Доступ в помещение обеспечили. В квартире нашли женщину без признаков жизни, – говорится в сводке МАСС.

Тело женщины передали сотрудникам полиции. Причину смерти покажет вскрытие.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на улице Выборной в запертой квартире нашли мертвого мужчину. Ему было 44 года.

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