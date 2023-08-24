Жители Новосибирска вызвали спасателей из-за трупного запаха в подъезде.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Жильцы дома на улице Халтурина в Новосибирске вызвали спасателей. Их беспокоил трупный запах в подъезде. Он доносился из-за запертой квартиры.
– Доступ в помещение обеспечили. В квартире нашли женщину без признаков жизни, – говорится в сводке МАСС.
Тело женщины передали сотрудникам полиции. Причину смерти покажет вскрытие.
Ранее КП-Новосибирск писала, что на улице Выборной в запертой квартире нашли мертвого мужчину. Ему было 44 года.
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