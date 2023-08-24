В Новосибирске «Тойота» сбила 8-летнюю девочку, перебегавшую дорогу. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Калининском районе Новосибирска водитель «Тойоты Королла» сбил ребенка во дворе. Авария произошла вечером 23 августа на улице Народной.

– Девочка перебегала проезжую часть, – уточнили в ГИБДД по Новосибирску.

Ребенок получил различные травмы. Ее госпитализировали.

Известно, что водителю, который управлял «Тойотой», 25 лет.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирска на «Родниках» насмерть сбили 3-летнего мальчика, выбежавшего под машину.

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