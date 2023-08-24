В Новосибирске смонтировали предпоследнюю пару вант на мосту через Обь

В Новосибирске на четвертом мосту через Обь смонтировали предпоследнюю пару вант. Фото: ГК "ВИС"

В Новосибирске на четвертом мосту через Обь смонтировали предпоследнюю пару вант. Об этом сообщили в ГК «ВИС».

— Вантовая система будет удерживать три пролёта моста общей длиной 380 метров и весом более 21 тысячи тонн. Сегодня завершены работы по натяжению предпоследней — 34-й пары. Каждая ванта этой пары длиной 170 метров. Всего смонтировано 68 из 70 вант, — сообщили в компании.

На правобережной транспортной развязке, в свою очередь, завершили укладку верхнего слоя основания и нижнего слоя покрытия дороги из асфальтобетона.

Ранее КП-Новосибирск писала о появившихся на левом берегу надземных переходах. Их всего должно быть четыре: на площади Труда, над проездом Энергетиков, улице Широкой и Станиславского. Благодаря тому, что пешеходы смогут переходить дорогу над проезжей частью, светофор можно будет убрать, что в свою очередь увеличит пропускную способность перекрестка.

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