Новосибирский бизнесмен не смог уехать в Казахстан из-за долга в 30 тысяч

Новосибирец не смог уехать в Казахстан из-за неоплаченного штрафа в 30 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новосибирец не смог уехать в Казахстан из-за неоплаченного штрафа в 30 тысяч рублей. Его остановили прямо на границе, и мужчине пришлось проехать 600 километров, чтобы разобраться с долгами.

— Судебный пристав отделения по Октябрьскому району уведомил гражданина о возбуждении исполнительного производства через портал Госуслуги. Позже должнику отправил уведомление о явке к судебному приставу. Однако 36-летний новосибирец проигнорировал все сообщения, — сообщили в областном ГУФССП.

Поскольку, согласно документам, имущества и сбережений на банковских счетах у мужчины не было, приставы запретили сибиряку покидать страну.

А поскольку поездка в Казахстан оказалась для него очень важна — известно, что мужчина занимается импортом товаров — то, чтобы попасть в Павлодар, пришлось возвращаться в Новосибирск и оплачивать штраф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber