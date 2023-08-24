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НовостиПроисшествия24 августа 2023 0:54

В Новосибирске сотрудник СТО угнал авто клиентки и разбил его

В Новосибирске сотрудник СТ попал в ДТП на угнанном авто клиентки
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске сотрудник СТО угнал авто клиентки и разбил его.

В Новосибирске сотрудник СТО угнал авто клиентки и разбил его.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Новосибирска обратилась в полицию. Она сообщила, что у нее пропала машина Toyota Allex. Правоохранители выяснили, что авто угнали.

– Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний работник СТО, которого ранее судили за кражу. В полиции выяснили, что потерпевшая оставила машину на станции для ремонта. Злоумышленник взял ключи от чужого авто, чтобы покататься на нем. А в пути попал на машине в аварию, – рассказали подробности в ГУ МВД по Новосибирской области.

На сотрудника СТО возбудили уголовное дело за угон без цели хищения по части 1 статьи 166 УК РФ. Меру пресечения ему еще не избрали.

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