Под Новосибирском нашли грибники нашли поляну с «яйцами дракона»

В лесу около Верх-Тулы сибиряки нашли необычный гриб. Фото: Ольга Порошенкова

В лесу около Верх-Тулы сибиряки нашли необычный гриб. По ее словам, раньше такие она видела только на фотографиях.

— Вчера сын с невесткой принесли мне гриб, который я только на фото видела. Гигантский головач: всего было найдено 6 грибов, самый большой весил 5 килограмм. На фото он с отломленным бочком. Мне достался «тройной», он весил 1, 5 килограмма, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка Наталья. — Сегодня его пожарила на смеси растительного и сливочного масла. Специи и лук не добавляла, только посолила. Сильно ужаривается. Из трехлитровой кастрюли нарезанного получилось полсковороды жареного. По виду похож на кусочки жареной куриной грудки. По вкусу чем-то напомнил жареные белые грибы.

За необычный внешний вид этот гриб иногда называют «яйцом дракона» или дождевиком.

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