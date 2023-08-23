Центр Новосибирска перекроют почти на день 9 сентября из-за фестиваля бега

Центр Новосибирска перекроют почти на сутки из-за фестиваля бега. Фото: Василий Вахрин

Девятого сентября центр Новосибирска почти на день перекроют из-за проведения Сибирского фестиваля бега. Постановление об этом подписал мэр города Анатолий Локоть.

Мероприятие пройдет с 8:00 до 18:00. В связи с этим вводится ограничение движения на отдельных улицах.

Так, с 7:00 до 18:00 будет нельзя проехать по Красному проспекту от Державина до Советской, по улице Фрунзе от Советской до Мичурина, по улице Романова от Советской до Мичурина; по улице Потанинской от Советской до Красного проспекта; по улице Ядринцевской от Красного проспекта до Мичурина; по улице Трудовой от Орджоникидзе до Красного проспекта; по улице Орджоникидзе от Советской до Мичурина; по улице Ленина от Советской до площади имени Ленина; по улице Депутатской от Красного проспекта до Серебренниковской; по улице Щетинкина от Красного проспекта до Серебренниковской; по улице Максима Горького от Советской до Серебренниковской.

В этом году фестиваль пройдет уже в 26-й раз. Он проходит в городе ежегодно. В забеге принимают участие как профессиональные спортсмены, так и любителя. Для этого организаторами подготовлены разные дистанции. В этот раз пройдет забег на дистанции 21,1 километра, три и полтора километра. Для маленьких спортсменов организуют забеги на 60 метров. Фестивалю предшествуют открытые городские тренировки. Их проводят на стадионе «Спартак».

Также будет закрыт проезд по Октябрьской магистрали от Красного проспекта до улицы Серебренниковской; по улице Чаплыгина от Советской до Красного проспекта; по улице Октябрьской от Советской до Серебренниковской; по улице Коммунистической от Советской до Серебренниковской; по улице Свердлова от Советской до Серебренниковской; по улице Спартака от Советской до Красного проспекта; по улице Сибревкома от Красного проспекта до Серебренниковской; по улице Каинской от Красного проспекта до Серебренниковской.

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